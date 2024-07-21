Microsoft ve Crowdstrike krizinin faturası ağır oldu! Türkiye’den yerli yazılım atağı! Uzmanlardan uyarı: Kovid-19’dan fazla zarar verebilir...

ÖZÜR DİLEDİLER

Crowdstrike CEO'su George Kurtz, yaşanan kaos için özür diledi ve şirketin sorunun kaynağını saptadığını, ancak tüm sistemlerin eskisi gibi çalışır hale gelmesinin biraz zaman alabileceğini söyledi.

Kurtz, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide, "Crowdstrike, tüm sistemlerin eskisi gibi çalışır hale dönmesi için etkilenen tüm müşterileriyle ve ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi.

EN YOĞUN GÜNE DENK GELDİ

Çözümün dünya çapında birçok bilgisayara uygulanması gerekecek. Dolayısıyla bilgisayarlarda mavi ekranlar oluşuyorsa, günler veya haftalar alabilir.

Kaos, dünya çapında uçaklar, trenler, hastaneler, aile hekimleri, bankalar, kafeler ve mağazalar da dahil olmak üzere çok sayıda işletmeyi etkiledi. Üstüne üstlük kaos, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte beş yılın en yoğun uçuş gününe denk geldi.