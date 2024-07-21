Microsoft ve Crowdstrike krizinin faturası ağır oldu! Türkiye'den yerli yazılım atağı! Uzmanlardan uyarı: Kovid-19'dan fazla zarar verebilir...
Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde yaşanan yazılım krizi çok sayıda sektörü işleyemez hale getirdi. Olaya ilişkin hasar tespit çalışmaları sürerken, dev kesintinin trilyonlarca dolara mal olduğu tespit edildi. Uzmanlar bu tarz bir durumun uzun süreli yaşanması durumunda dünya ekonomilerine Kovid-19 kadar zarar verebileceğini ifade ederken, Türkiye tedbir amaçlı yerli ve milli yazılım konusunda yeni bir atağa hazırlanıyor. İşte detaylar...
Önceki gün dünyayı felç eden yazılım sorununun büyük oranda çözülmesinin ardından krizin maliyeti masaya yatırıldı.
TRİLYONLARCA DOLAR FATURA ÇIKTI
Windows işletim sistemini kullanan firmalardan kaynaklı yaşanan dijital kıyametin dev havayolu firmalarından, hastanelere ve ödeme hizmetlerinden demir yollarına kadar trilyonlarca dolarlık bir fatura çıkardığı tahmin ediliyor.
Tam anlamıyla çözülmeyen sorunun banka, hastane ve diğer kurumlar için büyük faturalar çıkarması bekleniyor. Uzmanlar sorunun tamamen çözülmesinin ise birkaç hafta sürebileceğini tahmin ediyor.
BİR GÜNDE MİLYARLARCA DOLAR KAYIP
20 saatlik bir internet kesintisinin dünya çapında tahmini maliyeti 24 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu sadece internetin kesilmesinden kaynaklanan maliyet. Dolaylı etkilerle birlikte bu rakamın trilyon dolarları bulabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu kesintinin sorunun kaynağı olan şirketlere de maliyeti hayli ağır oldu. CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri hızlı bir düştü. İki şirket toplamda bir günde 50 milyar dolar eridi. Crowdstrike CEO'sunun kişisel gelirinde de 4 milyar dolara yakın erime yaşandı.
DETAYLARI İLE ANLATTI
Bilindiği gibi dünyanın yaşadığı en büyük küresel sorun iki yıl süren Kovid-19 pandemisi olmuştu. Dünya 'dijital bir pandemi' yaşanınca "Büyük kıyametin provası mı yapıldı" yorumları sıklıkla dile getirildi. Bill Gates, Kovid-19 pandemisi yaşanmadan önce böyle bir sorunun yaşanacağını aktarmıştı.
KOVID-19 KRİZİNİ ARATABİLİR
Bu kez de Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, üç yıl önce bugün yaşadığımızı kelimesi kelimesine anlattığı videoları sosyal medyada viral oldu.
Microsoft sorunu gibi olmasa da küresel bir siber saldırıya vurgu yapan Schwab, "Virüs ve pandemi bize şunu hatırlattı. Karşılıklı olarak ne kadar birbirimize bağlıyız ve küresel bir kaderin içindeyiz. Bu durum bize daha fazla sağlam olmamız gerektiğini hatırlattı. Bağımlılık aslında riskler yaratıyor. Küreselleşme nedeniyle korku dolu senaryoları da çalışmalıyız. Kapsamlı bir siber saldırı bütün dünyayı durdurabilir. Enerji tesisleri, ulaşım, tedarik zincirleri ve hastane hizmetlerine kadar tüm toplumun tamamını Kovid 19 krizinden çok daha fazla etkiler. Hatta karşılaştırma yaparsak Kovid 19 krizini aratır" ifadelerini kullanmıştı.
SEKİZ AY ÖNCE KONUŞTULAR
Bundan sekiz ay önce Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve CEO'su Klaus Schwab, Davos'ta Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella ile bir oturum yapmıştı.
Siber güvenliği soran Schwab, özgüven kokan cevaplar almıştı. Schwab "Peki neden çoğu şirket tam anlamıyla güvenli değil?" sorusuna Satya Nadella da şu cevabı vermişti: "Her zaman tavsiye ettiğimiz şeylerden biri bulutu kullanmaktır. Güvende olmanın yollarından biri bununla tek başınıza mücadele etmemektir, çünkü bir noktada kaldıraç elde etmek istersiniz. Bu, özellikle yerel yönetim ve kamu altyapısı çevresinde altyapıyı modernize edebilmenin ve siber suç faaliyetleriyle mücadele için gerçekten uygun ortamlarda çalıştırabilmenin çok önemli olacağını düşündüğüm nedenlerden biridir."
ÖZÜR DİLEDİLER
Crowdstrike CEO'su George Kurtz, yaşanan kaos için özür diledi ve şirketin sorunun kaynağını saptadığını, ancak tüm sistemlerin eskisi gibi çalışır hale gelmesinin biraz zaman alabileceğini söyledi.
Kurtz, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide, "Crowdstrike, tüm sistemlerin eskisi gibi çalışır hale dönmesi için etkilenen tüm müşterileriyle ve ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi.
EN YOĞUN GÜNE DENK GELDİ
Çözümün dünya çapında birçok bilgisayara uygulanması gerekecek. Dolayısıyla bilgisayarlarda mavi ekranlar oluşuyorsa, günler veya haftalar alabilir.
Kaos, dünya çapında uçaklar, trenler, hastaneler, aile hekimleri, bankalar, kafeler ve mağazalar da dahil olmak üzere çok sayıda işletmeyi etkiledi. Üstüne üstlük kaos, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte beş yılın en yoğun uçuş gününe denk geldi.
TÜRKİYE YERLİLEŞME KONUSUNDA ADIMLARINI HIZLANDIRDI
Tüm dünyayı kasıp kavuran teknolojik çöküşün basit bir güncellemeden mi kaynaklandığı yoksa başka bir planın tatbikatı mı olduğu soruları henüz yanıtlanamazken, Türkiye hızla harekete geçerek yazılım sektörünü tıpkı savunmada olduğu gibi baştan sona yerlileştirme çalışmalarına başladı. Önceki gün dünya çapında bilgisayar sistemlerini etkileyen kesinti yaşanırken, bu durum yazılım sektöründe yerli ürün kullanımının önemini de gözler önüne serdi.
YÜZDE 60'I YABANCI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, yazılım ve siber güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı. Bundan 10 yıl öncesine kadar kamuda kullanılan yazılımların yaklaşık yüzde 90'ı ABD ve İsrail menşeli ürünlerden oluşurken, gerçekleştirilen projeler neticesinde bu oran yüzde 60'a kadar çekildi. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılarak yazılımda üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin yerlileşmesi amaçlandı. Bu amaçla kritik kurumlar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik yol haritası raporu hazırlamaları istendi.
ENVANTER ÇIKARILACAK
Yazılımda yerlileşme çalışmaları kapsamında, sektöre yönelik envanter çalışması tamamlanacak. En önemli çalışma ise insan kaynağında yapılacak. Uzaktan ya da yerinde yurtdışına çalışmakta olan yazılımcıların yerli bilişim sektörünün katma değerini artıracak şekilde istihdam edilebilmeleri için önlemler alınacak. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yeni mezun olan ve belirli bir süre aynı şirkette çalışan kişilere yönelik yeni yazılımcı teşviki uygulaması hayata geçirilecek. Bu kapsamda şirketlere yerli yazılımcı desteği verileceği gibi kamuda da yazılımcılar kamu ücret politikasının dışına çıkarılarak, piyasa koşullarına göre ücretlendirmeye tabi tutulacak.
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