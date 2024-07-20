Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 20 yıllık bir hayalin sonucu...

"20 YILLIK BİR HAYALİN SONUCU"

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla üretilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan teknoloji transfer eğitim programının bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan program ile Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A, Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi, uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Ve şu anda da teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, 20 yıllık bir hayalin sonucudur" dedi. Uraloğlu, Daha önce tedarik edilen haberleşme uydularında fırlatma hizmetlerinin de uydu üreticileri üzerinden sağlandığını ve bu kapsamda fırlatma süreçlerinin üreticiler tarafından yürütüldüğünü anımsatarak, "Ancak Türksat 6A projesinde fırlatma hizmeti doğrudan Türksat tarafından yönetildi. Ayrıca SpaceX ile yürütülen bütün süreçler de Türksat tarafından yürütüldü. Bu tecrübe de ülkemiz açısından önemli bir kazanım oldu" dedi.

"EKİM 2024'TE NİHAİ YÖRÜNGESİNE HAREKET EDECEK"

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın önemi nedeniyle uzay yolculuğunun her anının izlediklerini ifade ederek, uydunun bugün öğle saatleri itibariyle 50 derece Doğu test yörüngesine ulaştığını açıkladı. Şu anda Türksat 6A'nın dünyadan tam olarak 35 bin 786 kilometre uzakta bulunduğunu da kaydeden Uraloğlu, "Uydumuz 50 derece Doğu yörüngesine ulaştı ve antenlerini de ilk kez burada açtı. Yapılacak doğrulamaların ardından bu yörüngede 90 gün kalacak. 3 ay sonra Ekim 2024'te ise normal operasyona alınacağı 42 derece Doğu yörüngesine hareket ettirilecek. 42 derece Doğu yörüngesine doğru hareketinde de uydumuz 4 ateşleme daha yapacak" dedi. Türksat 6A'nın nihai kabulünün 42 derece Doğu yörüngesinde tamamlanmasının ardından yörünge testlerinin yapılacağını kaydeden Uraloğlu, "Daha sonra ise ülkemizin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'yı ülkemizin ve milletimizin hizmetine vereceğiz" diye konuştu.