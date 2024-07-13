Bu cihazları sakın prizde unutmayın! Kapalı olsalar bile elektrik tüketiyorlar…

Televizyonlar

Televizyonu, kumandasından ya da ekranından kapattığımızı düşünsek de aslında uyku moduna alıyoruz. Televizyon arka taraftan çalışarak, enerji tüketmeye devam eder ve günde 24 watt enerji tüketir.

Dijital Uydu Alıcıları

Televizyonu kapattıktan sonra uydu alıcıları bir çok insanın aklına gelmez. Ancak uydu alıcıları hemen hemen televizyon kadar enerji tüketir. Günlük 22 watt enerji kullanan dijital uydu alıcınızın fişini çekmeyi unutmayın.