Bu cihazları sakın prizde unutmayın! Kapalı olsalar bile elektrik tüketiyorlar…
Evlerde kullanılan birçok elektrikli alet, kullanıldıktan sonra genellikle prizde bırakılır. Ancak çoğu zaman bu aletlerin prizde bırakıldıklarında bile kapalı oldukları halde elektrik tüketip tüketmediği konusu büyük bir muammadır. Yapılan son araştırmalar kapalı olsalar da elektrik tüketen cihazları belirledi. İşte, prizde bırakmamanız gereken o cihazlar…
Uzmanlar bu konuda Türkiye'de tüketilen elektriğin yaklaşık olarak %25'inin evlerde kullanıldığını belirtiyor. İşte, prizde bırakılmaması gereken o cihazlar…
Zamanlayıcılı Cihazlar (Mikrodalga, Fırın)
Zamanlayıcı fırınlar ve mikrodalgalar, en çok açık unutulan teknolojik aletlerin başında geliyor. Bu aletler günde 108 watt gibi büyük bir bir elektrik harcamaktadır. Yemeklerinizi pişirdikten sonra fırınınızı kapatmayı unutmayın.
Bilgisayarlar
Hemen her gün saatlerce kullanılan bilgisayarlar kapatılsa dahil elektrik tüketmeye devam ederler. Bilgisayarlarınızı tamamen kapatıp, fişini çekerseniz elektrik tüketiminizden yıllık bazda hatrı sayılır tasarruflar sağlayabilirsiniz.
Televizyonlar
Televizyonu, kumandasından ya da ekranından kapattığımızı düşünsek de aslında uyku moduna alıyoruz. Televizyon arka taraftan çalışarak, enerji tüketmeye devam eder ve günde 24 watt enerji tüketir.
Dijital Uydu Alıcıları
Televizyonu kapattıktan sonra uydu alıcıları bir çok insanın aklına gelmez. Ancak uydu alıcıları hemen hemen televizyon kadar enerji tüketir. Günlük 22 watt enerji kullanan dijital uydu alıcınızın fişini çekmeyi unutmayın.
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