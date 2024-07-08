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Samsung çalışanlarından 3 günlük grev! Binlerce işçi katılıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 13:58
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Samsung çalışanlarından 3 günlük grev! Binlerce işçi katılıyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden olan Güney Kore merkezli Samsung firmasının çalışanları yan haklar ve maaşta iyileştirme yapılması talebiyle 3 günlük greve gitti.

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