19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bu görüntüleri yapay zeka üretti! Aklın sınırlarını zorlayan teknoloji

ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 17:14
ABONE OL
Bu görüntüleri yapay zeka üretti! Aklın sınırlarını zorlayan teknoloji

Yapay zeka neler yapabilir? İşte bu video sorunun cevabı. Bu videoda gördüğünüz görüntülerin tamamı inanması zor ama kameraların değil teknolojinin eseri.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör