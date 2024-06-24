Telefonunuzu sakın böyle şarj etmeyin! Öyle bir zararı var ki...
Cep telefonları, iş dünyasından sosyal medya kullanımına, acil durum iletişiminden eğitim ve eğlenceye kadar pek çok alanda hayati bir araç olarak kullanılmaktadır. Günümüzde insanlar, telefonlarını gece uyurken şarj etmeyi tercih ediyor. Bu uygulama, telefonların ertesi günün işlerine, iletişime ve hazır olmasını sağlıyor. Ancak telefon firmaları bunun kesinlikle yapılmaması gerektiğini söylüyor.
Cep telefonları, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar, bu teknolojik cihazları birçok farklı amaç için kullanmaktadır.
2023 itibarıyla, sadece Birleşik Krallık'ta 16 ila 24 yaş arasındaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 98'inin bir akıllı telefonu var ve yaşlı nesillerin (65 yaş ve üstü vatandaşlar) yaklaşık yüzde 80'inin de bir akıllı telefonu var.
Ekran başında kalma süresi yaş grupları arasında farklılık gösterse de, 16 ila 64 yaş arası kullanıcıların günde yaklaşık altı saat 35 dakika boyunca cihazlarına bağlı kaldıkları düşünülüyor.
Kullanıcıların 'şarj kablosu bir güç kaynağına bağlıyken şarj kablosu ve konektörüyle uzun süreli cilt temasından kaçınmaları' gerektiğini belirtiliyor.
Bunun nedeni, uyurken şarjda olan bir telefonu yanınızda bulundurmanın fiziksel yaralanmanıza veya rahatsızlığa neden olabilmesidir.
Ayrıca uzmanlar, şarj kablosunun veya konektörünün üzerinde uyumamanızı veya oturmamanızı ve "sıcak yüzeylerle uzun süre temasın rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabileceği" konusunda da uyarıyor.
"Kullanırken veya şarj olurken telefonunuzu, güç adaptörünü ve kablosuz şarj cihazını iyi havalandırılan bir alanda tutun. Vücudunuzda ısıyı algılama yeteneğinizi etkileyen fiziksel bir durumunuz varsa özellikle dikkatli olun."
Bu uyarıların herkes tarafından bilinmesine rağmen birçok kişi hala telefonları şarjdayken uyumayı tercih ediyor.
Ancak bir itfaiyeci sosyal medyada şunları söyledi: "Telefonları neden gece boyunca şarj etmemeniz gerektiğine dair birçok soru alıyoruz. İşte bunun nedenleri;
"Birincisi: Uyurken hiçbir şeyin kokusunu alamazsınız, yani yanmaya başlarsa ateş sizi uyandırmaz.
"İki numara: Yangın çıktığında alacağınız üç nefes bilincinizi kaybetmenize neden olabilir.
"Üçüncü numara: Pek çok insanın arızalı telefon şarj cihazları var, hatta orijinal şarj cihazlarının bile yangın çıkardığı biliniyor."
Sosyal medyada yayınlanan videoda, telefonunuzu uyanıkken ve aynı ortamdayken şarj etmenin 'çok daha güvenli' olduğu söyleniyor.
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