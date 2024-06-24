Telefonunuzu sakın böyle şarj etmeyin! Öyle bir zararı var ki...

2023 itibarıyla, sadece Birleşik Krallık'ta 16 ila 24 yaş arasındaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 98'inin bir akıllı telefonu var ve yaşlı nesillerin (65 yaş ve üstü vatandaşlar) yaklaşık yüzde 80'inin de bir akıllı telefonu var.

Ekran başında kalma süresi yaş grupları arasında farklılık gösterse de, 16 ila 64 yaş arası kullanıcıların günde yaklaşık altı saat 35 dakika boyunca cihazlarına bağlı kaldıkları düşünülüyor.

Kullanıcıların 'şarj kablosu bir güç kaynağına bağlıyken şarj kablosu ve konektörüyle uzun süreli cilt temasından kaçınmaları' gerektiğini belirtiliyor.

Bunun nedeni, uyurken şarjda olan bir telefonu yanınızda bulundurmanın fiziksel yaralanmanıza veya rahatsızlığa neden olabilmesidir.

Ayrıca uzmanlar, şarj kablosunun veya konektörünün üzerinde uyumamanızı veya oturmamanızı ve "sıcak yüzeylerle uzun süre temasın rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabileceği" konusunda da uyarıyor.

"Kullanırken veya şarj olurken telefonunuzu, güç adaptörünü ve kablosuz şarj cihazını iyi havalandırılan bir alanda tutun. Vücudunuzda ısıyı algılama yeteneğinizi etkileyen fiziksel bir durumunuz varsa özellikle dikkatli olun."