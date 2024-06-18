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Apple'dan Yeni Yazılım Güncellemeleri için detaylar belli oldu! iOS 17.6, iPadOS 17.6 ve Daha Fazlası Geliyor!

Giriş: 18.06.2024 11:32
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Apple’dan Yeni Yazılım Güncellemeleri için detaylar belli oldu! iOS 17.6, iPadOS 17.6 ve Daha Fazlası Geliyor!

Apple, iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 ve visionOS 1.3'ün geliştirici betalarını piyasaya sürdü. Bu güncellemeler, hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve bazı yeni özellikler sunuyor. İşte merak edilen detaylar…

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