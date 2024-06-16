WhatsApp Görüntülü Aramalara Yeni Özellikler Ekliyor: Artık Daha Fazla Katılımcı, Sesli Ekran Paylaşımı ve Daha Fazlası!
WhatsApp, görüntülü aramaları daha keyifli ve işlevsel hale getirecek yepyeni özellikler sunuyor! Artık Zoom, FaceTime ve Google Meet gibi platformlara rakip olacak kadar donanımlı olan WhatsApp, yeni güncellemesiyle kullanıcıların deneyimini artırmayı hedefliyor. İşte detaylar…
WhatsApp, Zoom, FaceTime ve Google Meet gibi rakiplerine kafa tutmak için görüntülü arama özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Platform, sesli ekran paylaşımı, daha yüksek katılımcı sayısı ve hoparlör vurgulama gibi yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.
WhatsApp'ın Yeni Görüntülü Arama Özellikleri Neler?
- Sesli Ekran Paylaşımı: Artık görüntülü görüşmeler sırasında videoları arkadaşlarınızla paylaşırken sesi de paylaşabilirsiniz. Bu özellik, özellikle film veya sunum izlerken veya müzik dinlerken oldukça kullanışlı olacak.
- Artan Katılımcı Sayısı: Görüntülü aramalardaki katılımcı sınırı 8'den 32'ye çıkarıldı. Bu sayede aile ve arkadaş gruplarıyla daha geniş çaplı görüşmeler yapabilirsiniz.
- Hoparlör Vurgulama: Konuşan kişinin katılımcılar listesinde ilk sırada görünmesini ve resminin vurgulanmasını sağlayan bu özellik, kimin konuştuğunu kolayca takip etmenizi sağlar.
- Geliştirilmiş Ses Kalitesi: WhatsApp, daha iyi ses kalitesi için MLow codec bileşenine geçiş yaptı. Bu yeni kodek, gürültü ve yankı giderme özelliğiyle gürültülü ortamlarda bile net ses iletişimi sunarken, daha hızlı bağlantıya sahip kullanıcılar için daha yüksek çözünürlüklü görüşmeler sağlıyor.
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