WhatsApp Görüntülü Aramalara Yeni Özellikler Ekliyor: Artık Daha Fazla Katılımcı, Sesli Ekran Paylaşımı ve Daha Fazlası!

- Geliştirilmiş Ses Kalitesi: WhatsApp, daha iyi ses kalitesi için MLow codec bileşenine geçiş yaptı. Bu yeni kodek, gürültü ve yankı giderme özelliğiyle gürültülü ortamlarda bile net ses iletişimi sunarken, daha hızlı bağlantıya sahip kullanıcılar için daha yüksek çözünürlüklü görüşmeler sağlıyor.