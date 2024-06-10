Rekabet Kurulu'ndan Google'a büyük para cezası! Otel sorgulamada tedbirlere uyulmadı...
Rekabet Kurulu tarafından alınan karara göre arama motoru Google’a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verildiği açıklandı. İşte detaylar...
Rekabet Kurulu GOOGLE'a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirdi.
TEDBİR ÖNERİLERİ SUNULDU
Bu kapsamda GOOGLE'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekiyor. Bu doğrultuda GOOGLE, "yerel arama hizmetleri" pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu.
OTEL SORGULAMALARIYLA İLGİLİ İDARİ PARA CEZASI
Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, GOOGLE tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi. Ancak GOOGLE'ın "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığının, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespiti üzerine Kurul, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımların uygulanmaya alınmasına kadar GOOGLE'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
482 MİLYON TL ÖDEYECEKLER
Son durumda, GOOGLE'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve GOOGLE hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir.
DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ
Rekabet Kurulunun 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, GOOGLE'ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, GOOGLE'ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (GOOGLE Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, GOOGLE hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti.
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