Rekabet Kurulu’ndan Google’a büyük para cezası! Otel sorgulamada tedbirlere uyulmadı...

OTEL SORGULAMALARIYLA İLGİLİ İDARİ PARA CEZASI

Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, GOOGLE tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi. Ancak GOOGLE'ın "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığının, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespiti üzerine Kurul, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımların uygulanmaya alınmasına kadar GOOGLE'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

482 MİLYON TL ÖDEYECEKLER

Son durumda, GOOGLE'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve GOOGLE hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir.