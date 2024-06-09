Google Chrome Çile Olmaktan Çıkıyor! Yeni Güncelleme Hızını Yüzde 72 Artırıyor!
Google Chrome, Speedometer testlerinde %72'lik performans artışı ile rakiplerini geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Bu müthiş sıçrama, Chrome'u kullanan milyonlarca kullanıcı için internet deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. İşte herkesin merak ettiği o güncelleme…
Günümüzde internet tarayıcıları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Farklı tarayıcılar arasından seçim yapmak zor olabiliyor. Özellikle Google Chrome, açık ara farkla lider konumdayken, Safari ve Edge gibi rakipleri de onu takip ediyor. Peki, Chrome son zamanlarda nasıl bir performans sergiliyor?
Speedometer Testlerinde Zirvede
Google, Chrome'un performansını ölçmek için Speedometer 3.0 isimli bir test kullanıyor. Bu test, modern web uygulamalarını baz alarak tarayıcıların hızını değerlendiriyor.
Mayıs ayından beri Chrome'un Speedometer 3.0'daki performansını takip eden Google, son derece sevindirici bir gelişmeye imza attı. Chrome, yapılan optimizasyonlar sayesinde Speedometer puanında %72'lik bir artış yakaladı! Bu, tarayıcının neredeyse yarı yarıya hızlandığı anlamına geliyor.
Hedefli İyileştirmeler ve V8 Motoru Optimizasyonu
Google, Chrome'un Speedometer testlerindeki zaferini, kapsamlı analizler ve hedefli optimizasyonlara borçlu. Özellikle V8 JavaScript motorunda yapılan geliştirmeler, performansta önemli bir sıçrama yaşanmasını sağladı.
Arm Cihazlarda da Liderlik
Arm işlemcili cihazlarda yapılan testler de Chrome'un dominasyonunu gözler önüne seriyor. Chromium motoruna dayanan Edge ve Firefox gibi rakiplerin geride kaldığı test sonuçları, Chrome'un Arm platformunda da en hızlı tarayıcı olduğunu kanıtlıyor.
Kullanıcılar için Görülebilir Fark
Speedometer puanlarındaki %72'lik artış, Chrome'un son aylarda kayda değer bir hız artışı yaşadığını gösteriyor. Bu geliştirmeler, kullanıcılar için de net bir şekilde hissedilebilecek bir deneyim sunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu
- YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)
- AYT Cevap Anahtarı 2024 | ÖSYM YKS AYT soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman? A-B-C-D SAY, EA, SÖZ soru kitapçığı...
- Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.72'lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...
- HAVA DURUMU | Bir taraf yanacak diğer taraf yağacak! Meteoroloji tahmin haritasını yayınladı | 9-13 Haziran
- YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS'de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...
- YKS'de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?
- AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?
- Türkiye’nin il haritası yeniden çizildi: 82 83 84 85 plaka o ilçeleri il edecek