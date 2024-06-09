Google Chrome Çile Olmaktan Çıkıyor! Yeni Güncelleme Hızını Yüzde 72 Artırıyor!

Günümüzde internet tarayıcıları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Farklı tarayıcılar arasından seçim yapmak zor olabiliyor. Özellikle Google Chrome, açık ara farkla lider konumdayken, Safari ve Edge gibi rakipleri de onu takip ediyor. Peki, Chrome son zamanlarda nasıl bir performans sergiliyor?