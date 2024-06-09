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Google Chrome Çile Olmaktan Çıkıyor! Yeni Güncelleme Hızını Yüzde 72 Artırıyor!

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Google Chrome Çile Olmaktan Çıkıyor! Yeni Güncelleme Hızını Yüzde 72 Artırıyor!

Google Chrome, Speedometer testlerinde %72'lik performans artışı ile rakiplerini geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Bu müthiş sıçrama, Chrome'u kullanan milyonlarca kullanıcı için internet deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. İşte herkesin merak ettiği o güncelleme

Günümüzde internet tarayıcıları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Farklı tarayıcılar arasından seçim yapmak zor olabiliyor. Özellikle Google Chrome, açık ara farkla lider konumdayken, Safari ve Edge gibi rakipleri de onu takip ediyor. Peki, Chrome son zamanlarda nasıl bir performans sergiliyor?

Speedometer Testlerinde Zirvede

Google, Chrome'un performansını ölçmek için Speedometer 3.0 isimli bir test kullanıyor. Bu test, modern web uygulamalarını baz alarak tarayıcıların hızını değerlendiriyor.

Mayıs ayından beri Chrome'un Speedometer 3.0'daki performansını takip eden Google, son derece sevindirici bir gelişmeye imza attı. Chrome, yapılan optimizasyonlar sayesinde Speedometer puanında %72'lik bir artış yakaladı! Bu, tarayıcının neredeyse yarı yarıya hızlandığı anlamına geliyor.

Hedefli İyileştirmeler ve V8 Motoru Optimizasyonu

Google, Chrome'un Speedometer testlerindeki zaferini, kapsamlı analizler ve hedefli optimizasyonlara borçlu. Özellikle V8 JavaScript motorunda yapılan geliştirmeler, performansta önemli bir sıçrama yaşanmasını sağladı.

Arm Cihazlarda da Liderlik

Arm işlemcili cihazlarda yapılan testler de Chrome'un dominasyonunu gözler önüne seriyor. Chromium motoruna dayanan Edge ve Firefox gibi rakiplerin geride kaldığı test sonuçları, Chrome'un Arm platformunda da en hızlı tarayıcı olduğunu kanıtlıyor.

Kullanıcılar için Görülebilir Fark

Speedometer puanlarındaki %72'lik artış, Chrome'un son aylarda kayda değer bir hız artışı yaşadığını gösteriyor. Bu geliştirmeler, kullanıcılar için de net bir şekilde hissedilebilecek bir deneyim sunuyor.

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