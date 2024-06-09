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Sadece Android Kullanıcılarına Sunuluyordu! Youtube Yeni Güncelleme İle İOS İçin de Kullanıma Açtı!

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Sadece Android Kullanıcılarına Sunuluyordu! Youtube Yeni Güncelleme İle İOS İçin de Kullanıma Açtı!

Artık iPhone kullanıcıları da YouTube Music'te şarkılar arasında kolayca kaydırarak geçiş yapabilecek. Bu özellik, daha önce sadece Android kullanıcılarına sunulmuştu ve nihayet iOS'a da geldi. İşte yeni özelliğin detayları…

Artık iPhone'da da YouTube Music'te şarkılar arasında geçiş yapmak çok daha kolay. Bir ay önce Android'e gelen kaydırma özelliği nihayet iPhone ve iPad kullanıcıları için de kullanılabilir hale getirildi.

Nasıl Kullanılır?

- "Çalınan Müzik" ekranındayken albüm kapağını sola veya sağa kaydırın.

- Sola kaydırmak bir önceki şarkıya, sağa kaydırmak ise bir sonraki şarkıya geçmenizi sağlar.

Bu Özelliğin Avantajları:

- Daha büyük dokunmatik alan sayesinde şarkı değiştirmek daha kolay hale geliyor.

- Özellikle araç kullanırken şarkı değiştirmek daha güvenli hale geliyor.

- Android kullanıcılarının uzun süredir sahip olduğu bir özellik olmasıyla, platformlar arası tutarlılık sağlanıyor.

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