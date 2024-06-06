Kullanıcı Bilgileriniz Tehlikede: iPhone ve Android Cihazlarınızı En Az Haftada Bir Defa Kapatıp Açın…
Siber saldırılara karşı korunmak için iPhone veya Android cihazınızın haftada bir kez kapatılıp açılması gerektiğini NSA yetkilileri duyurdu. Bu yöntem, herhangi bir bağlantıya tıklamadan bile casus yazılım yüklenebilen "sıfır tıklama" saldırılarını engellemeyi amaçlıyor. İşte detaylar…
Bu öneri, "sıfır tıklama" saldırıları olarak adlandırılan ve kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamadan veya dosya indirmeden casus yazılım bulaştırılmasını sağlayan saldırılara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. NSA, telefonun yeniden başlatılmasının, arka planda çalışan ve saldırganlar tarafından hedef alınabilecek uygulamalar ve tarayıcılar gibi "bilgi depolarını" geçici olarak temizlediğini açıklıyor.
Halka Açık Wi-Fi Ağlarına Dikkat!
NSA ayrıca, kullanıcıları halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli olmaları ve telefonlarının yazılım ve uygulamalarını güncel tutmaları konusunda uyarıyor.
Siber Saldırı Riskini Nasıl Azaltabilirsiniz?
NSA tarafından yayınlanan bir belgede, iPhone ve Android kullanıcılarının siber saldırılara karşı risklerini azaltmak için atmaları gereken adımlar sıralanıyor. Telefonu yeniden başlatmak, daha az bilinen bir yöntem olsa da, etkili bir koruma aracı olarak öne çıkıyor.
Sıfır Tıklama Saldırılarına Karşı Koruma
Sıfır tıklama saldırıları, diğer kötü amaçlı yazılım türlerinden farklı olarak, kullanıcıdan herhangi bir eylem gerektirmez. Bilgisayar korsanları, bir bağlantıya tıklamanıza veya dosya indirmenize gerek kalmadan bir yazılım açıklığı kullanarak cihazınıza erişim sağlayabilir.
Telefon kapatılıp açıldığında, siber suçlular tarafından cihaza kötü amaçlı dosyalar yüklemek için kullanılan URL'ler devre dışı kalır.
Hassas Bilgilerinizi Koruyun
Telefonu kapatıp açmak, tüm uygulamaların kapanmasını ve tüm banka hesaplarından çıkış yapılmasını sağlayarak, bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişimini engeller.
Yeniden başlatma yöntemi, bir saldırganın oturum açma bilgileri gibi hassas bilgileri çalmak için kullandığı sahte e-postalar içeren "spear-phishing saldırıları"na karşı da etkili olabilir.
Yazılım Güncellemelerini ihmal Etmeyin!
NSA, kullanıcıları cihazlarının yazılım ve uygulamalarını sık sık güncellemeleri konusunda da uyarıyor. Zamanla bilgisayar korsanları bir sisteme girmenin yeni yollarını bulur. Eski yazılımları güncellemek, verilerinize erişmek için kullanılabilecek güvenlik açıklarını ve boşlukları ortadan kaldırır.
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakın!
NSA ayrıca, kullanılmadığı zamanlarda Bluetooth'un devre dışı bırakılmasını da tavsiye ediyor. Bu tavsiyelerin %100 etkili olmadığı, ancak bazı kötü amaçlı faaliyetlere karşı kısmi koruma sağladığı da belirtiliyor.
Unutmayın: Bu basit adımları izleyerek siber saldırılara karşı korunma şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz.
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