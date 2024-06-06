Kullanıcı Bilgileriniz Tehlikede: iPhone ve Android Cihazlarınızı En Az Haftada Bir Defa Kapatıp Açın…

Bu öneri, "sıfır tıklama" saldırıları olarak adlandırılan ve kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamadan veya dosya indirmeden casus yazılım bulaştırılmasını sağlayan saldırılara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. NSA, telefonun yeniden başlatılmasının, arka planda çalışan ve saldırganlar tarafından hedef alınabilecek uygulamalar ve tarayıcılar gibi "bilgi depolarını" geçici olarak temizlediğini açıklıyor.