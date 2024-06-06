X'ten TikTok ve Instagram'ın Reels'ine karşı yeni hamle
Sosyal medya platformu Twitter'ı sansasyonel bir biçimde satın alarak adını X yapan Elon Musk'ın şimdi de TikTok ve Instagram'ın Reels özelliğine karşı yeni bir geliştirme sunacağı öğrenildi.
Sosyal medya platformu X, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriklerini tek bir sekme altında düzenleyerek ön plana çıkarmayı hedefliyor.
Bu özelliğin beta sürümünün bu yaz sonunda seçilmiş bir kullanıcı grubuna sunulması bekleniyor.
TRT Haber'in Techtimes'tan aktardığı haber göre, söz konusu girişim, Musk'ın Ekim 2022'de platformu satın almasından bu yana gerçekleşen vizyonunun bir parçası.
Bu vizyona, bir zamanlar Twitter'a entegre edilen kısa biçimli video uygulaması olan Vine konseptinin yeniden canlandırılması da dahil.
TİKTOK'A ALTERNATİF OLARAK PİYASAYA GİREBİLİR
Nisan ayında Musk, 186 milyon takipçisine Vine'ın geri getirilip getirilmemesi konusunda bir anket yaptı ve neredeyse yüzde 70'i olumlu oy verdi.
Zirve noktasında Vine, 200 milyon kullanıcıya sahipti ve Ice Bucket Challenge gibi viral trendlerle tanınıyordu.
Popülerliğine rağmen Twitter, Vine'dan etkili bir şekilde para kazanamadı ve bu da 2017'de kapanmasına neden oldu.
TikTok yasağının potansiyel olarak uygulanması, milyonlarca Amerikalıyı video paylaşımı için alternatif platformlar aramaya itebilir ve bu da X'i çekici bir seçenek haline getirebilir.
Yeni özellik aynı zamanda, Twitter'ın 2021'de Periscope'u kapatmasından bu yana mevcut olmayan bir hizmeti yeniden canlandıran bir canlı yayın ögesini de içerecek.
X içindeki kaynaklar, Vine'dan ilham alan konseptin, kullanıcıların abonelik ve doğrulama hizmetleri satın alması yoluyla gelir yaratabileceği konusunda iyimser.
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