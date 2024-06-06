X’ten TikTok ve Instagram’ın Reels’ine karşı yeni hamle

Popülerliğine rağmen Twitter, Vine'dan etkili bir şekilde para kazanamadı ve bu da 2017'de kapanmasına neden oldu.

TikTok yasağının potansiyel olarak uygulanması, milyonlarca Amerikalıyı video paylaşımı için alternatif platformlar aramaya itebilir ve bu da X'i çekici bir seçenek haline getirebilir.