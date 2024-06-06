Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma! İnceleme başlatıldı
Rekabet Kurumu, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında Apple hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada, Apple'ın App Store'da yer alan bazı uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri açısından bazı kısıtlamalar getirildiği şüphesinin ortaya çıktığı bildirildi.
Rekabet Kurumu, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında Apple hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada, Apple'ın App Store'da yer alan bazı uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri açısından bazı kısıtlamalar getirildiği şüphesinin ortaya çıktığı bildirildi.
İşte Rekabet Kurumu'ndan yapılan o açıklama
Mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla Rekabet Kurumu bünyesinde hâlihazırda Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi yürütülmektedir. Söz konusu Sektör İncelemesi kapsamında Apple'ın uygulama geliştiricileri ile akdettiği sözleşmeler ile Uygulama İnceleme Yönergesi incelenmiş ve Apple tarafından App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıkmıştır.
Uygulama geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama geliştiricinin internet sitesi gibi uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesi engellenmektedir. Bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkânlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesi de engellenmektedir. Bu doğrultuda, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır.
Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlama, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulmasıdır. Böylece, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi IAP aracılığıyla yapılması zorunlu tutulmaktadır. Apple, IAP aracılığıyla yapılan satış işlemlerinden %30 oranında komisyon geliri elde ediyor. Soruşturma sürecinde, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda, Rekabet Kurulunun 21.05.2024 tarihli kararıyla Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin uygulama mağazası olan App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
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