Rekabet Kurumu’ndan Apple’a soruşturma! İnceleme başlatıldı

Uygulama geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama geliştiricinin internet sitesi gibi uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesi engellenmektedir. Bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkânlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesi de engellenmektedir. Bu doğrultuda, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır.