iOS 18 ile Kontrol Merkezi Yenileniyor: Neler Değişecek?
iOS 18, birçok yenilikle birlikte geliyor ve bu yeniliklere Kontrol Merkezi de dahil. Uzun zamandır beklenen değişim nihayet gerçek oluyor ve Kontrol Merkezi yepyeni bir görünüme kavuşuyor. İşte merak edilen detaylar…
iOS 18, yapay zekadan Ayarlar uygulamasına kadar birçok alanda yenilikler sunacak. Bu yeniliklere ek olarak, uzun zamandır beklenen bir değişim de Kontrol Merkezi'ni bekliyor. Peki iOS 18 ile Kontrol Merkezi'nde neler değişecek?
Söylentilere Göre:
- Müzik Widget'ı Yenileniyor: Şu anda küçük bir alanda yer alan müzik çalar widget'ı, iOS 18'de daha büyük ve kullanışlı hale gelecek. Albüm kapağı ve ilerleme çubuğu gibi öğeler de varsayılan olarak gösterilecek.
- Akıllı Ev Kontrolü Gelişiyor: HomeKit ile entegre çalışan Kontrol Merkezi, akıllı ev cihazlarının kontrolünü kolaylaştırıyor. iOS 18'de ise bu entegrasyon daha da ileriye taşınacak. Kullanıcılar, Kontrol Merkezi'ne hangi aksesuarların ekleneceğini seçebilecek ve istedikleri düzeni oluşturabilecekler. Ayrıca, Home uygulamasındaki gibi, Kontrol Merkezi'ndeki kutucuklar da daha büyük hale gelecek.
Bunlara ek olarak neler sunacak?
- Ayarlar Uygulaması Yenileniyor: iOS 18 ile Ayarlar uygulaması da daha temiz bir arayüze ve geliştirilmiş arama fonksiyonuna kavuşacak.
- iPhone 5S Desteği Bitiyor: iPhone 5S, iOS 18 ile birlikte "eski ürünler" listesine eklendi. Bu da iPhone 5S için artık Apple tarafından tamir desteği sunulmayacağı anlamına geliyor.
Kontrol Merkezi'nin yenilenmesiyle birlikte eklenecek yeni özellikler!
- Kullanıcılar müziklerini daha kolay kontrol edebilecekler.
- Akıllı ev cihazlarını daha rahat yönetebilecekler.
- Ayarlar uygulamasına daha hızlı erişebilecekler.
iOS 18'in resmi çıkış tarihi henüz belli olmasa da, bu yeniliklerin Eylül 2024'te yayınlanması bekleniyor.
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