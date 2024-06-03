iOS 18 ile Kontrol Merkezi Yenileniyor: Neler Değişecek?

- Akıllı Ev Kontrolü Gelişiyor: HomeKit ile entegre çalışan Kontrol Merkezi, akıllı ev cihazlarının kontrolünü kolaylaştırıyor. iOS 18'de ise bu entegrasyon daha da ileriye taşınacak. Kullanıcılar, Kontrol Merkezi'ne hangi aksesuarların ekleneceğini seçebilecek ve istedikleri düzeni oluşturabilecekler. Ayrıca, Home uygulamasındaki gibi, Kontrol Merkezi'ndeki kutucuklar da daha büyük hale gelecek.