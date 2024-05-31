WhatsApp'a Beklenen Özellik Geliyor: Artık Önemli Sohbetler Hep Ön Planda!
WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor! Son olarak "Sohbet Filtreleri" özelliğini kullanıma sunan platform, şimdi de "Favoriler" bölümü üzerinde çalışıyor. Bu özellik, Android beta sürümünde bazı kullanıcılara şimdiden sunulmaya başladı. İşte merak edilen detaylar…
Favoriler Bölümü Ne İşe Yarayacak?
Kullanıcılar, en çok etkileşimde bulundukları kişileri ve grupları "Favoriler" bölümüne ekleyebilecekler. Bu sayede, ana ekranda sadece favori sohbetler listelenecek ve diğer sohbetlere ulaşmak için farklı bir sekmeye gitmeye gerek kalmayacak.
Neden Faydalı?
Özellikle çok sayıda sohbete sahip kullanıcılar için oldukça faydalı olacak olan bu özellik, favori sohbetleri ön planda tutarak önemli mesajları kaçırma riskini en aza indirecek.
Sabitleme Özelliğinden Farkı Nedir?
Mevcut sabitleme özelliği 3 sohbetle sınırlı kalırken, Favoriler bölümü herhangi bir sınırlama olmadan dilediğiniz kadar sohbeti favori olarak eklemenize imkan tanıyor.
Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
Favoriler özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Android beta sürümünde yer alması yakın bir zamanda kullanıma sunulacağını gösteriyor.
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