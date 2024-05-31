WhatsApp’a Beklenen Özellik Geliyor: Artık Önemli Sohbetler Hep Ön Planda!

Favoriler Bölümü Ne İşe Yarayacak?

Kullanıcılar, en çok etkileşimde bulundukları kişileri ve grupları "Favoriler" bölümüne ekleyebilecekler. Bu sayede, ana ekranda sadece favori sohbetler listelenecek ve diğer sohbetlere ulaşmak için farklı bir sekmeye gitmeye gerek kalmayacak.