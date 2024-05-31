iPhone'larda Neden "Tüm Uygulamaları Kapat" Seçeneği Yok? İşte çoğu kişinin bilmediği o mantıklı sebep

Sürekli Kapatma Zararlı Olabilir:

Bazı kullanıcılar, pil tasarrufu için tüm arka plan uygulamalarını kapatmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Fakat bu durum her zaman doğru değil. Sürekli kapatıp açmak, uygulamaların yeniden başlatılması için daha fazla kaynak kullanılmasına neden olabiliyor. Bu da pil ömrünü kısaltabilir ve performansı düşürebilir.