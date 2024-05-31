iPhone'larda Neden "Tüm Uygulamaları Kapat" Seçeneği Yok? İşte çoğu kişinin bilmediği o mantıklı sebep
Android'den farklı olarak iPhone'larda "Tüm Uygulamaları Kapat" seçeneği bulunmuyor. Bunun sebebi Apple'ın arka plan uygulama yönetimi konusunda farklı bir yaklaşım benimsemesi. İşte Apple’ın bu uygulamayı kullanmamasının mantıklı sebebi...
Birçok Android kullanıcısı, arka planda açık uygulamaları tek tuşla kapatma seçeneğine aşinadır. Peki iPhone'larda bu özellik neden yok?
Apple, uygulama yönetimi konusunda farklı bir yaklaşım benimsediği için iPhone'larda "Tüm Uygulamaları Kapat" seçeneği bulunmuyor. Apple'a göre, arka planda çalışan uygulamalar pil ve RAM üzerinde önemli bir etkiye sahip değil.
Apple'ın Farklı Yaklaşımı:
Apple, arka plan uygulama yönetimi konusunda Android'den farklı bir bakış açısına sahip. iOS, arka plandaki uygulamaları otomatik olarak optimize ederek pil ve RAM kullanımını dengeliyor. Bu sayede, tek tek kapatmaya gerek kalmadan, arka plandaki uygulamaların pil ve RAM'i aşırı etkilemesi engelleniyor.
Sürekli Kapatma Zararlı Olabilir:
Bazı kullanıcılar, pil tasarrufu için tüm arka plan uygulamalarını kapatmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Fakat bu durum her zaman doğru değil. Sürekli kapatıp açmak, uygulamaların yeniden başlatılması için daha fazla kaynak kullanılmasına neden olabiliyor. Bu da pil ömrünü kısaltabilir ve performansı düşürebilir.
iOS Otomatik Olarak Optimize Ediyor:
iOS, arka plandaki uygulamaları "pasif" ve "aktif" olarak kategorilere ayırıyor. Aktif olarak kullanılanlar dışında, pasif hale geçen uygulamalar pil ve RAM'i minimum seviyede kullanıyor. Bu sayede, siz onları kapatmadan bile sistem kaynaklarını optimize ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!
- WhatsApp çöktü mü, sorun mu var? WhatsApp "Bağlanılıyor" sorunu nedir, nasıl düzelir? 30 Mayıs son dakika...
- Evi, arsası, dükkanı olanlar hemen e-Devlet'e girsin! O tarih son
- %1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?