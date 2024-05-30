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YouTube Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı! Videoların Sonuna Atlama Cezası

Giriş Tarihi: 30.05.2024
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YouTube Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı! Videoların Sonuna Atlama Cezası

Dikkat tüm reklam engelleyici kullanıcıları! YouTube, son zamanlarda reklam engelleyicileri devre dışı bırakmak için yeni bir taktik uygulamaya koydu. Artık reklam engelleyici kullananlar, videoların sonuna atılma cezasına çarptırılıyor. İşte detaylar…

YouTube, son zamanlarda reklam engelleyici kullanan kullanıcılar için hayatı zorlaştırıyor. Başlangıçta reklam engelleyiciyi devre dışı bırakma uyarıları gösteren platform, artık bu konuda daha sert önlemlere başvurdu.

Reklam Engelleyicilerle Mücadelede Yeni Taktik:

YouTube, reklam engelleyici kullananları artık videonun sonuna atlama cezasına çarptırıyor. Kullanıcılar bir videoyu başlatmaya veya videonun ilerleyen bir noktasına geçmeye çalıştıklarında, platform videoyu doğrudan kapatıyor. Reklam engelleyici kapatıldığında ise videolar sorunsuz bir şekilde oynatılıyor.

Neden Reklam Engelleyicilere Karşı Savaş?

Birçok kişi YouTube'un bu hamlesinin reklam engelleyici kullanımını caydırmak için kasıtlı bir hareket olduğunu düşünüyor. Bu doğruluk payı taşısa da, reklam engelleyicilerle ilgili bir sorun da olabilir. Geçmişte AdBlock'taki bir hata videoların yavaş yüklenmesine neden olmuştu.

Hangi Reklam Engelleyiciler Etkilendi?

Bu son sorunu yaşayanların çoğunluğunun AdBlock kullandığı, diğer reklam engelleyicileri kullananların ise aynı durumla karşılaşmadığına dair bilgiler var. Ancak, reklam engelleyici olmadan da bu sorunun yaşandığına dair raporlar da mevcut.

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