YouTube Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı! Videoların Sonuna Atlama Cezası

Neden Reklam Engelleyicilere Karşı Savaş?

Birçok kişi YouTube'un bu hamlesinin reklam engelleyici kullanımını caydırmak için kasıtlı bir hareket olduğunu düşünüyor. Bu doğruluk payı taşısa da, reklam engelleyicilerle ilgili bir sorun da olabilir. Geçmişte AdBlock'taki bir hata videoların yavaş yüklenmesine neden olmuştu.