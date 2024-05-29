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Instagram'da Yepyeni Özellikler Geliyor: Müzik Paylaşımı, Gizli Hikayeler ve Daha Fazlası!

Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Instagram’da Yepyeni Özellikler Geliyor: Müzik Paylaşımı, Gizli Hikayeler ve Daha Fazlası!

Müzikseverler Dikkat! Artık en sevdiğiniz şarkıları hikayelerinizde kolayca paylaşabileceksiniz. Instagram, "Sen de Müzik Ekle" adında yeni bir müzik çıkartması ile hikayeleri müzik şablonlarına dönüştürüyor.

Sosyal medya devi Instagram, etkileşimi artırmak için yepyeni özellikler sunuyor. Instagram, merakla beklenen albümü "Radical Optimism" için ünlü sanatçı Dua Lipa ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında, Dua Lipa albümünden en sevdiği parçayı "Sen de Müzik Ekle" özelliğiyle paylaşarak trendi başlattı. Bu özellik ile kullanıcılar da en sevdikleri şarkıları hikayelerinde kolayca paylaşabilecekler.

Müzik Şablonları: Instagram, hikayeleri müzik şablonlarına dönüştürerek kullanıcıların en sevdikleri şarkıları arkadaşları ve takipçileriyle zahmetsizce paylaşmalarını sağlayan "Sen de Müzik Ekle" adında yeni bir müzik çıkartması tanıttı.

Yeni Çıkartmalar:

- Çerçeveler: Artık kullanıcılar "Çerçeveler" çıkartması ile herhangi bir fotoğrafı Polaroid'e dönüştürebiliyor. Takipçiler, telefonlarını sallayarak fotoğrafın gizemini çözebiliyor.

- Göster: Gizli hikayeler paylaşmak isteyen kullanıcılar, "Göster" çıkartması ile bunu sadece kendilerine direkt mesaj (DM) gönderen takipçilerine özel hale getirebiliyor.

- Kesimler: "Kesimler" çıkartması ile kullanıcılar, fotoğraf galerilerindeki herhangi bir fotoğrafı veya videoyu özel bir çıkartmaya dönüştürerek hikayelerin ve Reels videolarının görsel çekiciliğini artırabiliyor.

Instagram'ın bu yeni özellikleri ile hikayeleriniz ve Reels videolarınız daha da ilgi çekici hale gelecek!

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