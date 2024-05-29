Instagram’da Yepyeni Özellikler Geliyor: Müzik Paylaşımı, Gizli Hikayeler ve Daha Fazlası!

- Kesimler: "Kesimler" çıkartması ile kullanıcılar, fotoğraf galerilerindeki herhangi bir fotoğrafı veya videoyu özel bir çıkartmaya dönüştürerek hikayelerin ve Reels videolarının görsel çekiciliğini artırabiliyor.

Instagram'ın bu yeni özellikleri ile hikayeleriniz ve Reels videolarınız daha da ilgi çekici hale gelecek!