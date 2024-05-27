WhatsApp’ta Devir Değişiyor: Okunmamış Mesajlar Artık Sorun Değil!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor ve bu sefer okunmamış mesaj bildirimleriyle ilgili yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde, uygulamaya her girişinizde okunmamış mesaj bildirimleri otomatik olarak kaybolacak!