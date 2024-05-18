Android 15 ile Pil Sorunlarına Son! 3 Saate Kadar Daha Uzun Kullanım Süresi Mümkün!

Donanım Destekli Pil Optimizasyonu ile 3 Saate Kadar Daha Fazla Kullanım Süresi

Android 15, donanım üzerinden sağlanacak bir yükseltme ile pil ömründe 3 saate kadar artış imkanı sunuyor. Bu sayede, cihazınızın şarjını daha uzun süre koruması ve gün içinde daha fazla kullanabilmeniz mümkün olacak.