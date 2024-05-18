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Android 15 ile Pil Sorunlarına Son! 3 Saate Kadar Daha Uzun Kullanım Süresi Mümkün!

Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Android 15 ile Pil Sorunlarına Son! 3 Saate Kadar Daha Uzun Kullanım Süresi Mümkün!

Google, bu hafta düzenlediği I/O konferansında Android 15'in heyecan verici yeni özelliklerini tanıttı. Güvenlik ve gizliliğe odaklanan bu yeni sürüm, pil ömrü konusunda da çığır açıyor. Bazı cihazlarda pil ömründe 3 saate kadar artış sağlayan Android 15, pil sorunlarından muzdarip kullanıcılar için adeta bir kurtarıcı olacak.

Google, bu hafta düzenlediği I/O konferansında Android 15'in heyecan verici yeni özelliklerini tanıttı. Güvenlik ve gizliliğe odaklanan bu yeni sürüm, bazı cihazlarda pil ömründe de büyük artış sağlayacak.

Donanım Destekli Pil Optimizasyonu ile 3 Saate Kadar Daha Fazla Kullanım Süresi

Android 15, donanım üzerinden sağlanacak bir yükseltme ile pil ömründe 3 saate kadar artış imkanı sunuyor. Bu sayede, cihazınızın şarjını daha uzun süre koruması ve gün içinde daha fazla kullanabilmeniz mümkün olacak.

Doze Modu ile Uyku Modunda Daha Az Pil Tüketimi

Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, Android 15'in "Doze" adlı özel bir mod ile cihazların uyku modunda daha az pil tüketeceğini açıkladı. Ekran kapalıyken devreye giren bu mod, arka plan görevlerini erteleyerek ve işlem önceliklerini kontrol ederek pil tasarrufu sağlıyor. Burke'ün açıklamasına göre, Doze modu Android 14'e kıyasla %50 daha hızlı devreye giriyor ve pil ömründe önemli bir artış sağlıyor.

Tüm Cihazlarda Geliştirilmiş Pil Performansı

Doze modunun gelişmesi sadece telefonlarla sınırlı değil. Tabletler, akıllı saatler ve diğer Android 15 cihazları da bu moddan faydalanarak pil performanslarında artış yaşayacak.

Pil Optimizasyonuna Odaklanan Google

Google, her yeni Android sürümünde pil optimizasyonlarına odaklanmaya devam ediyor. Yeni özellikler ön plana çıksa da, donanıma dayalı ve gücü koruyan özelliklerin de önemi göz ardı edilmemeli. Android 15, bu dengeyi gözeterek hem yeni özellikler hem de gelişmiş pil optimizasyonu sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Android 15 ile Pil Sorunlarını Geride Bırakın!

Android 15, pil ömrü konusunda önemli bir sıçrama vadediyor. Donanım desteği ve gelişmiş Doze modu ile 3 saate kadar daha uzun kullanım süresi sunan bu yeni sürüm, pil sorunlarını geride bırakmak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim olacak.

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