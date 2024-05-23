Microsoft, Truecaller ile anlaştı! Artık telefona sizin yerinize kendi sesinizle cevap verecek!
Artık meşgulken veya telefonunuza ulaşamadığınız durumlarda bile aramaları kendi sesinizle yanıtlayabilirsiniz! Truecaller ve Microsoft, yapay zeka destekli ses taklidi teknolojisiyle arama yanıtlama deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. İşte detaylar…
Telefon görüşmelerinizi artık kendi sesinizle yanıtlamaya hazır olun! Truecaller ve Microsoft, yapay zeka destekli ses taklidi teknolojisiyle arama yanıtlama deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi özellik sayesinde, artık meşgulken veya telefonunuza ulaşamadığınız durumlarda bile aramaları kendi sesinizle yanıtlayabilirsiniz.
Peki bu nasıl mümkün oluyor?
Microsoft'un Azure AI Speech teknolojisiyle mümkün olan bu özellik, Truecaller kullanıcılarının uygulama üzerinden kısa bir ses kaydı yapmasını içeriyor. Bu ses kaydı, gerçek sesinizin tıpatıp aynısı bir dijital ses kopyası oluşturuyor. Bu dijital ses kopyası, AI destekli asistan tarafından aramaları kendi sesinizle yanıtlamak için kullanılıyor.
Nasıl mı çalışıyor?
Düşünsenize, bir toplantıdasınız veya araba kullanıyorsunuz ve telefonunuz çalıyor. Artık telefona dokunmanıza bile gerek yok. Truecaller asistanı devreye giriyor ve "Hey Truecaller, bu aramayı yanıtla!" dediğinizde, sizin sesinizle arayan kişiye selam veriyor ve mesajını alıyor. Bu özellik sadece selam vermekle de kalmıyor, aynı zamanda daha karmaşık yanıtları da sizin sesinizle oluşturabiliyor.
Asistanın sunduğu diğer avantajlar:
- Bilinmeyen numaraları filtreleyip mesajlarını alma
- Aramaları kaydetme ve sesli mesajlar bırakma
- Sizi gereksiz aramalardan kurtararak aramaları sizin adınıza yönlendirme
- Kişiye özel yanıtlar oluşturma ve sesinizi kullanarak işlem yapma (örneğin rezervasyon yaptırma)
- Mesajlaşma ve sosyal medya platformlarında sesli yanıtlar oluşturma
Ne zaman kullanıma sunulacak?
AI destekli arama yanıtlama özelliği önümüzdeki haftalarda ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, İsveç ve Şili'deki kullanıcılar için kullanıma sunulacak. İlk aşamada halka açık beta kullanıcılarına sunulacak ve daha sonra uygun pazarlardaki tüm kullanıcılara açılacak.
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