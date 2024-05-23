Microsoft, Truecaller ile anlaştı! Artık telefona sizin yerinize kendi sesinizle cevap verecek!

Nasıl mı çalışıyor?

Düşünsenize, bir toplantıdasınız veya araba kullanıyorsunuz ve telefonunuz çalıyor. Artık telefona dokunmanıza bile gerek yok. Truecaller asistanı devreye giriyor ve "Hey Truecaller, bu aramayı yanıtla!" dediğinizde, sizin sesinizle arayan kişiye selam veriyor ve mesajını alıyor. Bu özellik sadece selam vermekle de kalmıyor, aynı zamanda daha karmaşık yanıtları da sizin sesinizle oluşturabiliyor.