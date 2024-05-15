Netflix'ten Kullanıcıları Sinirlendiren Uygulama! İndirme Devri Tamamen Bitiyor!
Netflix, Windows 10 ve 11 uygulamasında video indirme özelliğini kaldırıyor. Bu değişiklik, internet bağlantısı olmadan içerik izlemeyi seven kullanıcıları olumsuz etkileyecek. İşte uygulamaya dair merak edilen yeni güncelleme…
Windows'ta Artık İndirme Olmayacak
Bundan sonra Netflix'te Windows uygulamasını kullananlar, dizi ve film indirme imkanına sahip olmayacak. Bu değişiklik, internet bağlantısı olmadan içerik izlemeyi seven kullanıcıları olumsuz etkileyecek. Özellikle metroda, uçakta veya internet erişimi olmayan ortamlarda Netflix keyfi yapmak isteyenler için bu durum büyük bir dezavantaj olacak.
Netflix Ne Diyor?
Netflix, bu değişikliği uygulama kararının arkasındaki sebebi tam olarak açıklamıyor. Yapılan açıklamada, güncellenmiş sürümün yayın kalitesinde bazı artışlar sunacağı belirtiliyor. Fakat bu artışlar, çevrim dışı izleme imkanının kaybını telafi edebilecek mi?
Peki Alternatifler Var mı?
Her ne kadar Netflix'in Windows uygulamasında indirme özelliği ortadan kalksa da, üçüncü taraf uygulamalar devreye girebilir. Bu sayede Windows'ta dizi ve film indirmek hala mümkün olabilir.
Tepkiler Nasıl?
Bu karar, Netflix kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Birçok kullanıcı, bu değişikliğin Netflix'in cazibesini azaltacağını ve platformdan vazgeçmelerine neden olabileceğini söylüyor.
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