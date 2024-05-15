Netflix’ten Kullanıcıları Sinirlendiren Uygulama! İndirme Devri Tamamen Bitiyor!

Windows'ta Artık İndirme Olmayacak

Bundan sonra Netflix'te Windows uygulamasını kullananlar, dizi ve film indirme imkanına sahip olmayacak. Bu değişiklik, internet bağlantısı olmadan içerik izlemeyi seven kullanıcıları olumsuz etkileyecek. Özellikle metroda, uçakta veya internet erişimi olmayan ortamlarda Netflix keyfi yapmak isteyenler için bu durum büyük bir dezavantaj olacak.