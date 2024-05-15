PUBG Mobile'da Devrim Niteliğinde Güncelleme! Oyuncular artık daha temkinli olmak zorunda kalacak
PUBG Mobile tutkunları, hazır olun! Samsung cihazlarınızda yepyeni bir deneyime hazır olun! V3.2 güncellemesi ile gelen 120 FPS ekran modu, oyunculara daha akıcı, daha hızlı ve daha heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. İşte merak edilen güncellemeye dair merak edilenler…
Mobil oyunların devlerinden PUBG Mobile, Samsung cihazlar için müthiş bir yenilikle karşımıza çıkıyor! V3.2 güncellemesiyle gelen 120 FPS ekran modu, oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak.
Daha Akıcı, Daha Hızlı, Daha Heyecanlı!
Artık Samsung Galaxy S24, S23 ve Z Fold 5 kullanıcıları, PUBG Mobile'ı 120 FPS'de oynayarak rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde edebilecek. 90 FPS'nin ötesine geçen bu akıcılık, oyun deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyacak.
Sadece Samsung'a Özel mi?
120 FPS modu şu an için sadece Samsung cihazlarda kullanılabiliyor. Fakat gelecekte diğer cihazlara da yayılması bekleniyor.
Peki Güncellemede Başka Neler Var?
120 FPS'nin yanı sıra V3.2 güncellemesiyle oyuna birçok yeni özellik de ekleniyor. Bunlardan bazıları şunlar:
- Yeni Mecha Fusion Modu / SteelArk
- Armamech
- Yeni özel araç: Levitron
- Strider
- Efsanevi Pilot Mücadelesi
- Jetpack
- Kişisel yardım (Personal AED)
- Mıknatıs Silahı (Magnet Gun)
- Yeniden doğma işaretçisi (Respawn Beacon)
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