PUBG Mobile’da Devrim Niteliğinde Güncelleme! Oyuncular artık daha temkinli olmak zorunda kalacak

Daha Akıcı, Daha Hızlı, Daha Heyecanlı!

Artık Samsung Galaxy S24, S23 ve Z Fold 5 kullanıcıları, PUBG Mobile'ı 120 FPS'de oynayarak rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde edebilecek. 90 FPS'nin ötesine geçen bu akıcılık, oyun deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyacak.