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Yapay zeka işsiz bırakabilir! İşsizlik endişesini tetikliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Yapay zeka işsiz bırakabilir! İşsizlik endişesini tetikliyor

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, yapay zekanın insan hayatına etkilerini değerlendirerek, işsizlik endişesini tetiklediğini belirtti.

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