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Threads uygulaması Türkiye'de erişime kapanıyor

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Threads uygulaması Türkiye’de erişime kapanıyor

Meta şirketinin X'e (Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü ve şu anda dünya çapında yaklaşık 150 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Threads uygulaması, Rekabet Kurumunun kararı sonrası bu geceden itibaren Türkiye'de erişime kapanıyor.

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