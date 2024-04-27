WhatsApp'ta Unutulmaz Mesajlar: Artık Önemli Mesajlarınızı Sabitleyebilirsiniz!
WhatsApp, hem grup sohbetlerinde hem de kişisel sohbetlerde mesaj sabitleme özelliğini kullanıma sundu. Bu sayede kullanıcılar, önemli mesajları kolayca bulabilecek. İşte özelliklerin detaylar…
WhatsApp'ta yepyeni bir özellik! Artık, hem grup sohbetlerinde hem de kişisel sohbetlerinizde önemli mesajlarınızı unutmamak için sabitleyebilirsiniz. Bu özellik, tüm telefonlarda işlem sistemi fark etmeksizin kullanılabilir.
Nasıl Kullanılır?
1) Önemli olduğunu düşündüğünüz bir mesajı sohbete gönderin.
2) Mesajın üzerine tıklayın ve "Sabitle" seçeneğine basın.
3) Ne kadar süre sabitlemek istediğinizi seçin: 24 saat, 7 gün veya 30 gün.
4) Sabitlenen mesaj, sohbetinizin en üstünde gözükecektir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
* Şu an için sadece 3 mesaj sabitleyebilirsiniz.
* Dördüncü bir mesaj sabitlemek için en eski sabitlenen mesaj otomatik olarak kaldırılacaktır.
* Sabitlenen bir mesajı kaldırmak için mesajın üzerine tıklayın ve "Sabitlemeyi Kaldır" seçeneğine basın.
Sabitlenen Mesajlara WhatsApp Web'den de Erişebilirsiniz:
Sabitlenen mesajlar, hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızdan WhatsApp Web'e giriş yaptığınızda da gözükecektir.
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