Klavyenin gizemli tuşu: Fn tuşu bakın ne işlere yarıyor...

Klavye, bilgisayar kullanıcılarının metin, sayılar, semboller ve diğer komutları cihaza iletmek için temel araçlardan biridir. Ancak, geleneksel klavyelerin bazı tuşları, kullanıcıl ar tarafından tam olarak anlaşılmamaktadır. Bunlardan biri de "FN" tuşudur.