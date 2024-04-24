24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri SDN Summit ile teknoloji şölenine hazır mısın?

SDN Summit ile teknoloji şölenine hazır mısın?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
SDN Summit ile teknoloji şölenine hazır mısın?

Turkuvaz Medya tarafından desteklenen ve en yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Kaydınızı yaptırdınız mı? 27 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SDN Summit'te teknoloji severler için neler olacak?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA