MSN'in 20 Yıllık Efsanevi Özelliği Instagram'a Geliyor: Daha Samimi Bir Sohbet İçin Döngü Tekrarlanacak
20 yıl önce MSN'de milyonların sevdiği "dürtme" özelliği, şimdi de Instagram'a geliyor! Kullanıcılar, profillerinde yer alan el simgesi ile birbirlerine "dürtme" gönderebilecek ve daha samimi bir iletişim kurabilecek. İşte yeni özelliğe dair merak edilen detaylar…
20 yıl önce MSN'de birbirimize "Merhaba" demenin en eğlenceli yollarından biri olan "dürtme" özelliği, şimdi de Instagram'a geliyor! Geçtiğimiz günlerde kod araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik, kullanıcıların profillerinde yer alan el simgesi ile birbirlerine "dürtme" gönderebilmelerini sağlayacak.
PEKİ BU DÜRTME ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR?
Etkileşimi Artırıyor: Instagram, bu yeni özellik ile platformdaki etkileşimi canlandırmayı ve kullanıcılar arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.
Daha Samimi Bir İletişim: Dürtme, mesajlaşmaktan daha az resmi ve daha samimi bir iletişim kurma imkanı sunuyor.
Eğlenceli Bir Deneyim: Özellikle arkadaşlarınızla aranızdaki iletişime eğlenceli bir boyut katmak için kullanılabilir.
DÜRTMENİN YANINDA INSTAGRAM'DA NELER Mİ VAR?
Dürtme özelliği ile birlikte Instagram'da şu gelişmeler de yaşanıyor:
Meta AI Sohbet Robotu: Meta, hem WhatsApp hem de Instagram için yapay zeka destekli bir sohbet robotu üzerinde çalışıyor.
AI Arama Çubuğu: Instagram'da arama çubuğuna AI entegrasyonu ile daha gelişmiş arama sonuçları sunulacak.
Reels için AI Ses Dublajı: Reels videolarına farklı dillerde kendi sesinizi ekleyebileceğiniz bir özellik üzerinde çalışmalar devam ediyor.
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