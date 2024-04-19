MSN’in 20 Yıllık Efsanevi Özelliği Instagram’a Geliyor: Daha Samimi Bir Sohbet İçin Döngü Tekrarlanacak

PEKİ BU DÜRTME ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR?

Etkileşimi Artırıyor: Instagram, bu yeni özellik ile platformdaki etkileşimi canlandırmayı ve kullanıcılar arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Daha Samimi Bir İletişim: Dürtme, mesajlaşmaktan daha az resmi ve daha samimi bir iletişim kurma imkanı sunuyor.

Eğlenceli Bir Deneyim: Özellikle arkadaşlarınızla aranızdaki iletişime eğlenceli bir boyut katmak için kullanılabilir.