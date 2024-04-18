Artık İşe Yaramayacak: YouTube Üçüncü Taraf Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı!

1. Gelir Kaybı: Reklamlar, YouTube'un ve içerik oluşturucuların en önemli gelir kaynaklarından biridir. Kullanıcıların reklamları engellemesi, platformun reklam gelirlerinde önemli bir düşüşe neden olur. Bu durum, YouTube'un işleyişini ve içerik üreticilerine sağladığı desteği olumsuz etkiler.

2. Şirket Politikası: YouTube, ücretsiz bir platform sunmak için reklam gelirlerine bel bağlamaktadır. Reklamları engellemek, şirketin temel politikasıyla çelişmektedir. Bu nedenle YouTube, reklam engelleyici uygulamaların kullanımını sınırlamak ve platformdaki reklam gelirlerini korumak zorundadır.