Telefonun pil ömrü nasıl uzatılır? Telefonunuzu şarj ederken bunları yapın...

Ayrıca, kullanmadığınız uygulamaları arka planda çalışmaktan kapatmak da önemlidir. Arka planda çalışan uygulamalar, pilinizi gereksiz yere tüketebilir. Bu nedenle, kullanmadığınız uygulamaları kapatmak veya uygulama yöneticisi aracılığıyla arka planda çalışmalarını durdurmak, pil ömrünü artırabilir.

Akıllı telefonu şarj ediyorsanız ve aynı zamanda telefonu kullanmaya devam ediyorsanız bu telefonunuzun pil ömrü için iyi bir hareket olmayabilir. Bu alışkanlık, telefonun geç şarj olmasına ve pilinin çabuk tükenmesine neden olabilir.