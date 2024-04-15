Threads kapatılacak mı? Threads hesabım neden açılmıyor, kapatıldı mı, ne zaman düzelecek?
Meta'nın popüler metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu'nun aldığı geçici tedbir kararıyla 29 Nisan itibarıyla Türkiye'deki faaliyetlerini geçici bir süre durduracak. Karar, Threads ve Instagram arasında yapılan veri aktarımını içeren bir soruşturma sonucunda alındı. Peki, Threads kapatılacak mı? Threads hesabım neden açılmıyor, kapatıldı mı, ne zaman düzelecek? İşte detaylar!
Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler, Threads ve Instagram arasındaki veri paylaşımının rekabet kurallarına aykırı olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu üzerine, Meta'ya günlük 4.8 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. Peki, Threads kapatılacak mı? Threads hesabım neden açılmıyor, kapatıldı mı, ne zaman düzelecek? İşte detaylar!
THREADS KAPATILACAK MI?
Yapılan açıklamada, bu kararın Threads ve Instagram arasındaki veri aktarımı üzerine yapılan bir soruşturma sonucunda verildiği belirtildi. Ancak, Meta'nın diğer uygulamalarının Türkiye'deki hizmetlerine devam edeceği ifade edildi.
Rekabet Kurumu geçen ay Meta'ya günlük 4.8 milyon TL tutarında idari para cezası uygulayarak iki platform arasında yapılan veri aktarımının rekabet kurallarına aykırı bir davranış sergilediğini tespit etti. Bu nedenle, soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici bir tedbir olarak Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırıldı.
Meta'nın Türkiye'deki kullanıcılarına yaptığı açıklamaya göre, Threads uygulaması 29 Nisan'dan itibaren geçici bir süre hizmet veremeyecek. Ancak bu durumun Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi diğer popüler Meta uygulamalarını etkilemeyeceği vurgulandı. Meta yetkilileri, kullanıcılarının mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve sürecin şeffaflık çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
Meta tarafından yapılan açıklamada, Threads'in geçici kapanışının, şirketin Türkiye'deki diğer hizmetlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı açıklandı. Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.
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