Threads kapatılacak mı? Threads hesabım neden açılmıyor, kapatıldı mı, ne zaman düzelecek?

Meta'nın Türkiye'deki kullanıcılarına yaptığı açıklamaya göre, Threads uygulaması 29 Nisan'dan itibaren geçici bir süre hizmet veremeyecek. Ancak bu durumun Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi diğer popüler Meta uygulamalarını etkilemeyeceği vurgulandı. Meta yetkilileri, kullanıcılarının mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve sürecin şeffaflık çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.