Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü için Ankara’da düğmeye basıldı! 5 yılda hizmete girecek

KENDİNİ FİNANSE EDECEK

TÜBİTAK tarafından da desteklenecek olan proje, Türkiye'nin yüksek katma değerli ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak. Merkezdeki AR-GE ve inovasyon süreçleri direkt olarak üretime yönelik yapılacak. Sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek üssün binlerce mühendis ve bilim insanına da istihdam imkânı sağlayacağına dikkat çeken ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Uluslararası fonları ve en yenilikçi uluslararası firmaları da bölgeye çekerek, merkezin kendi kendini finanse edeceğini öngörüyoruz" dedi.