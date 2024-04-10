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Haberler Teknoloji Haberleri Facebook Messenger’a yeni özellik eklendi! Albüm Oluşturma, HD Fotoğraf Paylaşımı ve Büyük Dosya Gönderme...

Facebook Messenger’a yeni özellik eklendi! Albüm Oluşturma, HD Fotoğraf Paylaşımı ve Büyük Dosya Gönderme...

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Facebook Messenger’a yeni özellik eklendi! Albüm Oluşturma, HD Fotoğraf Paylaşımı ve Büyük Dosya Gönderme...

Facebook Messenger, sohbet deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni özellikler sunuyor! Artık fotoğraflarınızı kolayca albümlerde saklayabilir, HD çözünürlükte fotoğraflar gönderebilir ve 100MB'a kadar büyük dosyaları paylaşabilirsiniz. İşte yeni özelliğe dair merak edilenler…

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