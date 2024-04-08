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Akıllı telefonların şarj ömrünü uzatan özellik! Meğer ön kamera...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Akıllı telefonların şarj ömrünü uzatan özellik! Meğer ön kamera...

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, cep telefonları artık kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha da hassas bir şekilde yanıt veriyor. Telefonların şarj ömrü, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve genellikle cihazın markası, modeli, kullanım alışkanlıkları, şarj yöntemleri ve şarj edildiği ortam gibi faktörler tarafından etkilenir. Son olarak, pil ömrünü uzatan bir kullanım taktiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Google, Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Android 15'in geliştirici ön izleme sürümlerini yayınladı. Bu ön izleme sürümleri, telefonlara pek çok yeni özellik getirirken, özelliklerden biri de şarj ömrünü artırmaya yönelik.

ANDROİD 15 YAYINLANDI

Android işletim sistemi, yeni bir güncellemeyle daha da gelişiyor. Bu güncelleme, özellikle "Uyarlanabilir Zaman Aşımı" adı verilen bir özellikle dikkat çekiyor. Bu özellik, telefonu kullanmadığınızda ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlıyor.

Yeni güncelleme öncelikle Google markalı telefonlar için kullanıma sunuldu, ancak bir süre sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşacak. Bu özellikle birlikte, telefonunuz kullanmadığında ekran otomatik olarak kapanacak.

ÖN KAMERADAN TESPİT EDİLECEK!

Uzmanlar, bu özelliğin çalışma prensibine dair detaylı bilgi vermemiş olsa da, ön kameranın kullanılacağını belirtiyorlar. Ön kamera, kişinin telefonu kullanıp kullanmadığını tespit etmek için kullanılacak.

Eğer kullanıcı bir süre boyunca telefonu kullanmazsa, özellik devreye girerek ekranı otomatik olarak kapatıyor. Bu, telefonun pilinin gereksiz yere harcanmasını önleyerek, pil ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

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