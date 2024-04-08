Akıllı telefonların şarj ömrünü uzatan özellik! Meğer ön kamera...

ANDROİD 15 YAYINLANDI

Android işletim sistemi, yeni bir güncellemeyle daha da gelişiyor. Bu güncelleme, özellikle "Uyarlanabilir Zaman Aşımı" adı verilen bir özellikle dikkat çekiyor. Bu özellik, telefonu kullanmadığınızda ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlıyor.