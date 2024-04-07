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Bayraktar KALKAN DİHA'nın uçuş testleri başarıyla sürüyor

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Bayraktar KALKAN DİHA’nın uçuş testleri başarıyla sürüyor

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 30. uçuş testini başarıyla tamamladı.

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