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Samsung'dan Beklenen Uygun Fiyatlı Akıllı Saat: Galaxy Watch FE yakında geliyor

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Samsung’dan Beklenen Uygun Fiyatlı Akıllı Saat: Galaxy Watch FE yakında geliyor

Samsung, Galaxy Watch 4'ün başarısının ardından, daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Galaxy Watch FE'yi duyurmaya hazırlanıyor. Sızıntılar, saatin yuvarlak tasarımı, döner çerçevesi ve Google WearOS işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Galaxy Watch 4'ten önemli ölçüde daha ucuz olması beklenen Galaxy Watch FE, fitness ve sağlık takibi için birçok özellik sunacak.

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