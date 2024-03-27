YouTube’dan Şok Uyarı: Videolarınızı Silmeyin! Büyüme Tehlikeye Girebilir!

VİDEO SİLMEK NEDEN PAHALIYA MAL OLUYOR?

Reklam Geliri: YouTube, video oluşturucuların reklam gelirlerinden pay almasına olanak tanıdığı için, yüksek izlenme sayılarına sahip kanallar için bu durum oldukça karlı olabiliyor. Örneğin, MrBeast adlı YouTuber, 250 milyon aboneye sahip ve bazı videoları yüz milyonlarca kez izlenmiş. Sadece 2022'de 50 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.