YouTube'dan Şok Uyarı: Videolarınızı Silmeyin! Büyüme Tehlikeye Girebilir!
YouTube, içerik üreticilerini videolarını silme konusunda uyardı. Bu durum kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atabilir. İşte merak edilen detaylar…
YouTube, içerik üreticilerini ve kanal sahiplerini, videolarını silmenin kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. YouTube, Todd Beaupre'nin açıklamalarına göre, içerik oluşturucuların video silme durumunda, bu videoları izleyen seyircilerle olan bağlantılarını da silmiş olacak.
VİDEO SİLMEK NEDEN PAHALIYA MAL OLUYOR?
Reklam Geliri: YouTube, video oluşturucuların reklam gelirlerinden pay almasına olanak tanıdığı için, yüksek izlenme sayılarına sahip kanallar için bu durum oldukça karlı olabiliyor. Örneğin, MrBeast adlı YouTuber, 250 milyon aboneye sahip ve bazı videoları yüz milyonlarca kez izlenmiş. Sadece 2022'de 50 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.
Kullanıcı Deneyimi: Video silmek, kullanıcının daha önce izlediği videolar listesinden bu videoların kaybolmasına neden olduğu ve bu sebeple yeni içeriklerin o kaynaktan önerilme ihtimalinin azalacağı düşünülüyor.
Algoritma Sorunları: Searchenginejournal'ın öne sürdüğü gibi, YouTube bu uyarı ile algoritmasının olası problemlerinden kaçınmayı amaçlıyor olabilir. Bir kanal sık sık videolarını silerse, sistem kanalın değerini doğru bir şekilde belirlemekte zorlanabilir ve bu durum kullanıcı deneyimini ve etkileşimi olumsuz etkileyebilir.
PEKİ NE YAPMALI?
YouTube yöneticisi Beaupre, eğer kanal sahipleri büyümelerini maksimize etmek istiyorlarsa, videolarını halka açık tutmalarını veya "gizli" durumuna getirmelerini öneriyor. Gizli videolar, ilgili URL'ye sahip kişiler tarafından izlenebilir ve kanallara eklenebilir, yorum yapılabilir.
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