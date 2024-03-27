Blendar bıçaklarını jilet gibi yapıyor! Yumurta kabuklarını böyle kullanın...

Mutfakta yaygın olarak kullanılan blenderlar, zamanla kullanıma bağlı olarak bıçaklarında körelme sorunu yaşayabilir. Bu durum, hem malzemelerin dokusuna zarar verebilir. İşte bu sorun için harika bir önerimiz var! İşte blendar bıçaklarını yeniden keskinleştiren yöntem...