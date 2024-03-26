Karar İmzalandı: 14 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geldi!

Günlük hayatımızın önemli bir bölümünü sosyal medya da geçiren gençler için ABD'nin Florida eyaletinde yeni bir karar alındı. Florida Valisi Ron DeSantis tarafından yapılan açıklamaya göre 14 yaşından küçük çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacak. sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğine dikkat çekilerek tasarının destekçilerinden Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner yeni tasarıya ilişkin açıklamada bulundu.