Karar İmzalandı: 14 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geldi!
ABD’nin Florida eyaletinde 14 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklandı. Sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğine dikkat çekilerek tasarının destekçilerinden Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner herkes tarafından merak edilen tasarıya ilişkin açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar…
Günlük hayatımızın önemli bir bölümünü sosyal medya da geçiren gençler için ABD'nin Florida eyaletinde yeni bir karar alındı. Florida Valisi Ron DeSantis tarafından yapılan açıklamaya göre 14 yaşından küçük çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacak. sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğine dikkat çekilerek tasarının destekçilerinden Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner yeni tasarıya ilişkin açıklamada bulundu.
14 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA YASAĞI GELDİ!
ABD'nin Florida eyaletinde sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir tasarı imzalandı. Yeni tasarıya ilişkin Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner açıklamada bulundu. Yeni tasarı sonrası 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklandı. 14 ve 15 yaşındaki çocukların ise ebeveyn izni dahilinde hesap açmalarına onay verilecek. İşte konuya ilişkin açıklama;
"İnternet, çocuklarımız için yırtıcı hayvanların onları hedef aldığı ve tehlikeli sosyal medyanın daha yüksek oranlarda depresyona, kendine zarar vermeye ve hatta intihara yol açtığı karanlık bir sokak haline geldi" dedi.
Florida eyaletinde yasayla birlikte '14 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı sahibi olması yasaklandı. Ebeveynlere, 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabına sahip olup olamayacaklarına karar verme yetkisi' verildi.
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