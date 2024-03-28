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Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Çinli akıllı telefon devi Tesla’ya rakip oluyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını (EV) piyasaya sürecek ve bugünden itibaren sipariş almaya başlayacak.

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