WhatsApp'a Devrim Niteliğinde Yenilik! Fotoğrafları Artık Sizin Yerinize Düzenleyecek!
Artık WhatsApp'ta fotoğraf düzenlemek çok daha kolay! Meta, WhatsApp fotoğraf düzenleme aracı için yapay zeka desteği getiriyor. Bu sayede, fotoğraflarınızı daha yaratıcı ve etkileyici hale getirebileceksiniz.
WhatsApp, sadece bir sohbet uygulaması olmanın ötesine geçiyor. Meta, WhatsApp fotoğraf düzenleme aracı için yapay zeka desteği getiriyor. Bu sayede, fotoğraflarınızı daha yaratıcı ve etkileyici hale getirebileceksiniz.
Yapay Zeka ile Neler Yapabilirsiniz?
İdeal Arka Plan Oluşturun: Yapay zeka, fotoğraflarınız için ideal bir arka plan tasarlayabilir. Bu sayede, fotoğraflarınız daha kişisel ve profesyonel bir görünüme kavuşacaktır.
Stilinizi Değiştirin: Yapay zeka, fotoğraflarınıza yeni filtreler ve stiller uygulayarak tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olacaktır.
Fotoğraflarınızı Genişletin: Yapay zeka, fotoğraflarınızdaki boşlukları doldurarak daha etkileyici bir hale getirmenizi sağlayacaktır.
Bu Özellikler Ne Zaman Kullanılabilir Olacak?
Bu özellikler şu an için Android beta programında test aşamasındadır. Tahminlere göre, yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulacaktır.
Meta'dan Instagram'a Yapay Zeka Desteği Gelecek mi?
Meta'nın Instagram gibi fotoğraf odaklı sosyal medya uygulamalarına yapay zeka desteğini ne zaman sunacağı da merak konusu.
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