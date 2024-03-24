Apple'ın Gizli iPhone Prototipi: Steve Jobs’ın Gizli Kasasında iPod'dan Esinlenen Garip Tasarımı Ortaya Çıktı
Apple'ın ilk iPhone'unun bilinmeyen bir prototipi ortaya çıktı. iPod'dan esinlenen bu garip tasarım, "Click Wheel" ve döner mekanizması ile dikkat çekiyor.
iPod'dan Esinlenen Tasarım:
Bu prototip, iPod'a benzeyen bir tasarıma sahip. Cihazda iPod'dan tanıdığımız "Click Wheel" (tıklama tekerleği) ve telefon fonksiyonuna erişmek için döndürülebilen bir alt kısım bulunuyor.
Dokunmatik Ekran Yerine Mekanik Kontrol:
Prototipin en dikkat çekici özelliği, dokunmatik ekran yerine mekanik kontrolün kullanılması. Cihazda, tüm işlemler "Click Wheel" ve döner mekanizma ile gerçekleştiriliyor.
Dahili Kamera:
Prototipin, o dönem için oldukça nadir bir özellik olan dahili bir kameraya da sahip olması dikkat çekiyor.
Steve Jobs'un Fikri:
Apple'ın kurucu ortağı ve o zamanki CEO'su Steve Jobs, başlangıçta iPod temelli bir iPhone fikrini desteklemiş. Jobs, "Click Wheel"un Apple'ın kimliğini yansıtan bir unsur olduğunu düşünüyormuş.
Fikir Neden Değişti?
Ancak, bu konseptin işlevsel olmadığına ve başarılı olamayacağına karar verildiğinde, fikir değişti ve nihayetinde bugünkü iPhone'un temelini oluşturan dokunmatik ekrana sahip tasarım ortaya çıktı.
Önemli Bir Dönüm Noktası:
Bu gizli prototip, Apple'ın mobil cihaz tasarımı konusundaki ilk fikirlerini ve bu fikirlerin nasıl geliştiğini gözler önüne seriyor. Bugünkü iPhone'un tasarımı, Apple'ın inovasyon yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.
Teknolojik Yenilik ve Kullanıcı Deneyimi:
Bu prototipin varlığı, Apple'ın teknolojik yenilik ve kullanıcı deneyimi tasarımındaki sürekli arayışını da ortaya koyuyor.
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