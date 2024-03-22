WhatsApp'ta Devrim Yaratan Yenilik: Sesli Mesajlar Artık Metne Dönüşüyor!
Android kullanıcıları için müjde! WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini Android'e de sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar artık sesli mesajları dinlemek yerine okuyabilecek ve kamusal alanlarda bile mesajlarını rahatlıkla takip edebilecek.
Özellik Nasıl Çalışıyor?
- WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 MB ek veri indiriyor.
- Özellik, WhatsApp'ın "Sohbetler" ayarlarından etkinleştirilebilir.
- 2 dakikadan kısa sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülür.
- Daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekir. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemidir.
Özelliğin Faydaları
- Kamusal alanlarda mesajları daha rahat ve gizli bir şekilde okuma imkanı
- Gizlilik ve kullanıcı deneyimi üzerinde olumlu bir etki
- Mobil uygulamalarda kullanıcı gizliliği ve erişilebilirliği üzerinde önemli etkiler
Özelliğin Yayınlanma Tarihi
Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil. Genellikle, WhatsApp beta sürümünden genel kullanıma kadar geçen süreçte özellikler dalgalar halinde ve birkaç gün veya hafta sürebilecek süreçlerde kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle, kullanıcıların güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.
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