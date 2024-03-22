WhatsApp’ta Devrim Yaratan Yenilik: Sesli Mesajlar Artık Metne Dönüşüyor!

Özelliğin Yayınlanma Tarihi

Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil. Genellikle, WhatsApp beta sürümünden genel kullanıma kadar geçen süreçte özellikler dalgalar halinde ve birkaç gün veya hafta sürebilecek süreçlerde kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle, kullanıcıların güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.