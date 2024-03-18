Rekabet Kurulu'ndan META'ya ağır para cezası! Günlük 4,7 milyon lira...
Rekabet Kurulu, Meta hakkında 'Instagram' ve 'Threads' arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edildi.
PAZARDA GİRİŞ ENGELİ OLUŞTURUYOR
Açıklamada, META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilerek, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtildi.
Bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedildi.
GEÇİCİ TEDBİR UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ
Açıklamada, mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
HER GÜN İÇİN 4,7 MİLYON İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK
Öte yandan, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler getirilmişti.
META tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, bir başka deyişle kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme içermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi anlamında yeterli görülmedi.
Bunun üzerine Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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