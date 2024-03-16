Yapay zeka alanında hareketli hafta: ChatGPT robot oluyor!

X'İN YAPAY ZEKA BOTU "GROK" BU HAFTA KULLANIMA SUNULACAK

Yapay zeka uygulamaları yarışında en öne çıkan figürlerden birisi de Twitter'ın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk olarak dikkati çekiyor. OpenAI şirketi ile mahkemelik olan Musk, ChatGPT'ye rakip olarak nitelendirilebilecek "Grok" isimli "chatbot"u hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile xAI'ın "Grok" sohbet botunu bu hafta kullanıma sunacağını duyurdu. Musk ayrıca, Grok'un açık kaynak olarak kullanılacağını söyledi.