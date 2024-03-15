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Apple, CEO'sunun "yanıltıcı" satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Apple, CEO’sunun yanıltıcı satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un şirketin Çin'de akıllı telefon satış beklentileri hakkında "yanlış ve yanıltıcı" açıklamalar yaptığı iddiasıyla açılan davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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