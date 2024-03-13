Vücudun içini yüksek çözünürlükte görüntüleyen akıllı saat geliştirildi! Sırt çantasında kolayca taşınıyor!

Araştırmacılar, vücut içini yüksek çözünürlüklü görüntüleyebilen ve sırt çantasında taşınabilen mini bir fotoakustik görüntüleme sistemi geliştirdiler. Bu cihaz, kalp fonksiyonlarını ölçmek ve cilt rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkları teşhis etmek için kullanılabilir.

FOTOAKUSTİK GÖRÜNTÜLEME NEDİR?

Fotoakustik görüntüleme, nesnelerin ışığı emmesi ve emilen enerjinin ısıya dönüşmesi prensibiyle çalışan bir görüntüleme yöntemidir. Bu ısı, algılanabilir ses dalgalarının yayılmasına neden olur. Fotoakustik görüntüleme, ultrasonun aksine, yüksek çözünürlüklü işlevsel ve yapısal görüntüler sunabilir.