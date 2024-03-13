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Vücudun içini yüksek çözünürlükte görüntüleyen akıllı saat geliştirildi! Sırt çantasında kolayca taşınıyor!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Vücudun içini yüksek çözünürlükte görüntüleyen akıllı saat geliştirildi! Sırt çantasında kolayca taşınıyor!

Tıp ve sağlık alanında devrim yaratabilecek bir gelişme! Araştırmacılar, tıpkı bir saat gibi giyilebilen ve vücut içini yüksek çözünürlüklü görüntüleyebilen mini bir fotoakustik görüntüleme sistemi geliştirdiler.

Araştırmacılar, vücut içini yüksek çözünürlüklü görüntüleyebilen ve sırt çantasında taşınabilen mini bir fotoakustik görüntüleme sistemi geliştirdiler. Bu cihaz, kalp fonksiyonlarını ölçmek ve cilt rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkları teşhis etmek için kullanılabilir.

FOTOAKUSTİK GÖRÜNTÜLEME NEDİR?

Fotoakustik görüntüleme, nesnelerin ışığı emmesi ve emilen enerjinin ısıya dönüşmesi prensibiyle çalışan bir görüntüleme yöntemidir. Bu ısı, algılanabilir ses dalgalarının yayılmasına neden olur. Fotoakustik görüntüleme, ultrasonun aksine, yüksek çözünürlüklü işlevsel ve yapısal görüntüler sunabilir.

MİNİ FOTOAKUSTİK CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

- Bir saatin içine sığdırılan bir görüntüleme ara yüzü

- Elde taşınabilir bir bilgisayar

- Lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantası

- 8.7 µm çözünürlük

- Derinin ince kan damarlarını 3 milimetre çapında bir görüş alanında görüntüleme yeteneği

HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?

- Topluluk sağlık merkezlerinde hastalık teşhisi

- Hastanelerde kan dolaşımıyla ilgili parametrelerin uzun

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