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TikTok'tan Instagram'a Rakip: TikTok Photos Geliyor!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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TikTok’tan Instagram’a Rakip: TikTok Photos Geliyor!

Popüler video paylaşım platformu TikTok, Instagram'a rakip olacak bir fotoğraf paylaşım uygulaması üzerinde çalışıyor. TikTok Photos adıyla anılan bu uygulama, kullanıcıların diledikleri fotoğrafları paylaşmalarına olanak sağlayacak.

Son sızıntılara göre TikTok, Instagram'a rakip olacak bir fotoğraf paylaşım uygulaması üzerinde çalışıyor. TikTok Photos adıyla anılan bu uygulama, kullanıcıların diledikleri fotoğrafları paylaşmalarına olanak sağlayacak.

Mevcut TikTok kullanıcıları, ekstra bir üyelik olmadan mevcut hesaplarını TikTok Photos'a bağlayabilecek. Uygulamanın ilk etapta Android ve iOS için kullanıma sunulması bekleniyor.

TİKTOK'UN INSTAGRAM RAKİBİ HAMLE GELİYOR!

Sızıntılara göre TikTok Photos şu an tasarım aşamasında ve şirket uygulama için yeni sloganlar ve özel bir logo hazırlıyor. Bu durum TikTok hayranları arasında büyük heyecan yaratsa da, platformun tam olarak nasıl çalışacağı ve Instagram'a hangi yönlerden benzeyeceği henüz bilinmiyor.

TikTok, halihazırda bir fotoğraf paylaşma özelliğine sahip olsa da, TikTok Photos ile bu alana daha fazla odaklanmak istiyor. Aslında şirketin bu tarz bir yenilik yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat uygulama için resmi bir çıkış tarihi henüz verilmiş değil.

AMERİKA'DAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM MÜ OLACAK?

Amerika'da süresiz olarak kaldırılabileceği konuşulan TikTok'un TikTok Photos hamlesi, birçok kişi tarafından yeniden yükseliş çabası olarak yorumlanıyor. Instagram'ın bu hamleye nasıl cevap vereceği ise merak konusu.

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