TikTok’tan Instagram’a Rakip: TikTok Photos Geliyor!

TikTok, halihazırda bir fotoğraf paylaşma özelliğine sahip olsa da, TikTok Photos ile bu alana daha fazla odaklanmak istiyor. Aslında şirketin bu tarz bir yenilik yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat uygulama için resmi bir çıkış tarihi henüz verilmiş değil.